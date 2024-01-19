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الإيطالي سينر يُواصل مسيرته المتميّزة ويتقدّم في أستراليا المفتوحة للتنس

منذ 7 دقائق
الإيطالي يانيك سينر

الإيطالي يانيك سينر

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واصل الإيطالي يانيك سينر مسيرته المتميزة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وصعد للدور الرابع (دور 16) من دون أن يخسر أي مجموعة، عندما فاز وبجدارة على منافسه الأرجنتيني سيباستيان بايس 6-صفر و6-1 و6-3 في الدور الثالث اليوم الجمعة.

وخلال المباراة، نفذ سينر ست ضربات إرسال من النوع الذي لا يرد إضافة إلى 34 ضربة ناجحة ليتفوق تمامًا على منافسه الأرجنتيني خلال أقل من ساعتين في ملعب مارجريت كورت.

وحسم سينر (22 عامًا) المباراة بسابع كسر لإرسال بايس.

وتألق سينر بصورة لافتة في نهاية الموسم الماضي وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس ديفيز لفرق الرجال أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مختتمًا بذلك مسيرته في الموسم.

وأثار قراره بالحصول على عطلة طويلة وعدم المشاركة في أي بطولة إعدادية لأستراليا المفتوحة بعض التساؤلات، لكن اللاعب يقول إن تأثير العطلة كان واضحًا على مستوى أدائه في أولى البطولات الكبرى الأولى للموسم حتى الآن.

وقال سينر عن ذلك: “بصفة عامة. شعوري رائع بالفعل هنا.. وأنا سعيد فعلًا بما أشعر به الآن. من الواضح أن المباريات مختلفة قليلًا (عن التدريبات) ولننتظر كيف سيكون رد فعلي في المراحل المقبلة (من البطولة) لكني الآن أسير بصورة جيدة”.

وسيلتقي سينر في الدور المقبل مع كارين ختشانوف.

وفاز سينر في آخر مواجهتين مع اللاعب الروسي المصنف 15 في البطولة، بينما فاز ختشانوف مرة واحدة على سينر وكانت في أميركا المفتوحة 2022 عندما كان الأخير في العقد الثاني من العمر.

    المصدر :
  • رويترز

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