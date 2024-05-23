الإيطالي فاريولي مدرباً‭ ‬جديداً لأياكس الهولندي

أعلن أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين فرانشيسكو فاريولي مدربا جديدا للفريق اعتبارا من الشهر المقبل.

ووقع أياكس، بطل أوروبا أربع مرات، عقدا مدته ثلاث سنوات مع الإيطالي البالغ من العمر 35 عاما منهيا عدة أسابيع من التكهنات حول انتقال فاريولي من نادي نيس الفرنسي إلى العملاق الهولندي.

وسيحل فاريولي محل جون فانت شيب بعد موسم مخيب في الدوري الهولندي أنهاه أياكس في المركز الخامس، وهو أدنى مركز له منذ موسم 1999-2000.

وقال فاريولي اليوم الخميس “السعادة لا تسعني بوجودي هنا في أمستردام. سأعمل مع الجهاز المعاون بكل تفاني وإخلاص.

“نريد العودة إلى الأساسيات واستعادة أمجاد أياكس. نريد أيضا جلب طاقة جديدة بطريقة إيجابية من العمل والتفكير.

“لا نريد إضاعة أي وقت ونستعد لبداية الموسم الآن لإعادة أياكس إلى حيث ينتمي”.