الاتحاد الآسيوي يحظر شاندونغ الصيني عامين ويطالبه برد 850 ألف دولار

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حظر مشاركة نادي شاندونغ تايشان الصيني في المسابقات القارية للأندية لمدة عامين بعد انسحابه من مباراته أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا للنخبة في فبراير شباط الماضي.

وانسحب الفريق المنافس في الدوري الصيني الممتاز قبل ساعات من المباراة التي كانت مقررة في 19 فبراير شباط، وأرجع ذلك إلى “الإجهاد البدني الشديد” الذي عانى منه اللاعبون وقال إنهم غير قادرين على تشكيل فريق.

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي إن شاندونغ لن يكون قادرا على المشاركة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد حتى موسم 2026-2027، وغرمت النادي 50 ألف دولار.

وأمرت أيضا شاندونغ بإعادة رسوم المشاركة البالغة 600 ألف دولار ومكافأة الأداء البالغة 200 ألف دولار للاتحاد الآسيوي بالإضافة إلى تعويض قدره 40 ألف دولار إلى أولسان “فيما يتعلق بالأضرار والخسائر التي طالب بها” النادي الكوري الجنوبي.

وجاء انسحاب شاندونغ بعد أيام من إعلان النادي أنه منع حضور جماهيره للمباريات بسبب “تصرف غير لائق” خلال مباراة في دوري أبطال آسيا على أرضه ضد فريق جوانججو الكوري الجنوبي بعد رفع الجماهير بالمدرجات صور تشون دو-هوان أخر ديكتاتور عسكري في كوريا الجنوبية.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم أو اختفوا عندما قمعت الحكومة الكورية الجنوبية بعنف انتفاضة جوانججو التي قادها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في مايو أيار 1980، عندما كان تشون الزعيم الفعلي للبلاد إثر انقلاب عسكري.