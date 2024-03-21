الاتحاد الألماني لكرة القدم يتعاقد مع نايكي بداية من 2027

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، أن شركة نايكي الأمريكية للمستلزمات الرياضية ستزوده بالملابس بداية من عام 2027 لينهي بذلك شراكة دامت لعقود مع شركة أديداس الألمانية.

وقال الاتحاد الألماني إن نايكي ستزود كل المنتخبات الوطنية بالملابس بداية من 2027 وحتى 2034 بعد أن قدمت أفضل عرض مالي.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان “الشراكة المقبلة ستسمح للاتحاد خلال العقد القادم للعمل على المهام الرئيسية بهدف تطوير كرة القدم في ألمانيا”.

واستخدمت ألمانيا منتجات أديداس في طريقها لتحقيق لقب كأس العالم أربع مرات خلال الفترة من 1954 وحتى 2014. ووقعت في 2019 على تمديد العقد الذي ينتهي في 2022 لأربع سنوات أخرى.

وقال نويندورف “حتى ديسمبر 2026، سنعمل بكل قوتنا لتحقيق النجاح المشترك مع شريكنا القديم والحالي أديداس، الذي تشكره كرة القدم الألمانية جزيل الشكر بعد أكثر من سبعة عقود (على الشراكة بينهما)”.

وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024 في الفترة من 14 يونيو حزيران إلى 14 يوليو تموز.