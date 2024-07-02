الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد بيلينغهام

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فتح تحقيق ضد نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام بعد واقعة مباراة سلوفاكيا، في ثمن نهائي يورو 2024.

وقام بيلينجهام بإشارة غير أخلاقية، عقب تسجيله لهدف التعادل ضد سلوفاكيا في الوقت الضائع، في وقت كانت سلوفاكيا متقدمة بهدف دون رد.

وقال اليويفا:”ستجري لجنة الأخلاق والانضباط تحقيقاً، بخصوص انتهاك محتمل للوائح السلوك اللائق، من جانب لاعب المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام، وسيتم الإعلان عن أي معلومات بخصوص هذا الأمر في وقته”.

وقال بيلينجهام حول تلك الواقعة:”إنها مزحة داخلية مع بعض الأصدقاء المقربين الذين حضروا المباراة، لا شيء سوى الاحترام للمنتخب السلوفاكي، الذي خاض المواجهة بقوة”.