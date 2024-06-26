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الاتحاد الإنجليزي: ظروف عائلية تجبر فيل فودن على مغادرة بطولة أوروبا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2024 6:27 مساءً
نجم مانشستر سيتي فيل فودن

نجم مانشستر سيتي فيل فودن

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان مختصر اليوم الأربعاء إن فيل فودن لاعب خط وسط المنتخب الأول غادر معسكر الفريق المشارك في بطولة أوروبا 2024 للتعامل مع ظرف عائلي طارئ.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن مغادرة فودن، الذي لم تحدد موعد عودته للمعسكر، كانت طارئة.

ولم يحدد بعد منافس إنجلترا، التي تصدرت المجموعة الثالثة، في مباراة دور الستة عشر التي ستقام يوم الأحد المقبل.

وفودن من اللاعبين الرئيسيين لإنجلترا في البطولة المقامة بألمانيا، إذ شارك في المباريات الثلاث منذ البداية وكاد أن يسجل مرتين في التعادل 1-1 مع الدنمرك لكن القائم منع إحدى محاولاته.

وقدم فودن (24 عاما) أداء رائعا مع مانشستر سيتي في الموسم المنقضي، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تسجيله 19 هدفا في البطولة.

وسجل فودن 27 هدفا في كل المسابقات.

    المصدر :
  • رويترز

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