الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يوجه تهم إلى كومباني

قرر ​الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء،​ اتهام مدرب ​بيرنلي​، ​فينسنت كومباني​، بسوء السلوك بعد احتجاج المدرب البلجيكي على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء خلال التعادل 2-2 مع تشيلسي في الدوري الممتاز.

وحصل كومباني على البطاقة الحمراء لاحتجاجه على احتساب ركلة الجزاء تلقى بسببها لورينز أسينيون لاعب بيرنلي البطاقة الصفراء الثانية بسبب خطأ ارتكبه مما قلص عدد الفريق الضيف إلى 10 لاعبين.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان “يزعم أن لغة المدرب و/أو سلوكه في الدقيقة 40 كان غير لائق و/أو مسيئا و/أو مهينا تجاه حكم المباراة و/أو شكك في نزاهته”.

ويحتل بيرنلي المركز 19 وقبل الأخير في الترتيب بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان قبل سبع مباريات على النهاية.

في وقت لاحق، أعرب كومباني عن اعتقاده بأن مستوى التحكيم في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية.

تم منح كومباني مهلة حتى يوم الجمعة للرد على الاتهامات التي وجهت له من قبل الاتحاد الإنكليزي، الذي زعم أن لغة كومباني أو سلوكه في المباراة كانا غير لائقين أو مسيئين أو مهينين لحكم المباراة.

وكان كومباني قد أكد في تصريحاته بعد المباراة أنه لا يخجل من تقديم أي تعليقات للمسؤولين وليس لديه أي مشكلة في التعرض لأي غرامات.