الاتحاد الدولي للدراجات: تزويد المتسابقين بأجهزة تتبع في بطولة العالم

قال الاتحاد الدولي للدراجات، اليوم الجمعة، إن جميع المتسابقين المشاركين في بطولة العالم للدراجات على الطرق هذا العام سيزودون بأجهزة تتبع تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) على دراجاتهم لتعزيز معايير السلامة.

وشهدت بطولة العام الماضي في سويسرا مأساة عندما توفيت السويسرية الشابة مورييل فورير عقب تعرضها لحادث في سباق الطرق للناشئات بالقرب من زوريخ.

وذكرت تقارير إعلامية أن فورير ظلت مستلقية بمفردها على جانب الطريق لمدة ساعة ونصف قبل العثور عليها، لتفارق الحياة لاحقا نتيجة إصابة في الرأس.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات إن تكنولوجيا التتبع (سيفر) خضعت للاختبار خلال ثلاث مراحل في سباق روماندي للسيدات في سويسرا في أغسطس آب وسيتم اعتمادها في رواندا.

وأوضح أن جميع المتسابقين، بمن فيهم‭ ‬المشاركين في فئات الناشئين وتحت 23 عاما وحتى متسابقي النخبة، سيزودون بجهاز تتبع أسفل مقعد دراجاتهم للسماح بمراقبة مواقعهم لحظة بلحظة.

وأضاف الاتحاد أنه في حالة وقوع حادث أو تغيير مفاجئ في السرعة، سيسمح الجهاز ‭‭‬”‭‬‬بالتعرف الفوري على أي مواقف غير معتادة، مثل توقف أحد المتسابقين فجأة على المسار”‭‬‬.

وقال دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات “يعمل الاتحاد بالتعاون مع نظام سيفر وبالتنسيق الوثيق مع كافة الأطراف المعنية برياضة الدراجات على الطرق، بشكل مستمر على تعزيز سلامة المتسابقين.

“إن إدخال نظام تتبع السلامة للمتسابقين بالاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يعد خطوة مهمة وضروية في هذا الصدد”.

وأضاف “بفضل هذا النظام، يمكن رصد أي حادث أو واقعة ربما مرت دون أن يلاحظها أحد بسرعة، وسيكون من الممكن مساعدة المتسابق المعني في أسرع وقت ممكن من خلال تحرك الأفراد الموجودين بالفعل في الموقع وخدمات الطوارئ”.

وتنطلق بطولة العالم لسباقات الدراجات على الطرق الأسبوع المقبل في كيجالي، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها أفريقيا هذه البطولة.