الاتحاد الدولي للدراجات يوقف رئيس الاتحاد البلغاري ونائبه لانتهاكات أخلاقية

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات، اليوم الثلاثاء، إيقاف إفجيني جيرجانوف رئيس الاتحاد البلغاري ونائبه دانييل أنجيلوف لمدة عامين، بسبب انتهاكهما لقواعد الأخلاقيات الخاصة به.

وقال الاتحاد في بيان إن لجنة مستقلة للأخلاقيات أوضحت أن أنجيلوف تلاعب بنتائج بعض منافسات الدراجات واعتدى لفظيا على أعضاء مجتمع الرياضة.

وأضاف أن جيرجانوف، وهو متسابق محترف سابق، سعى بمساعدة أنجيلوف للسيطرة على الاتحاد البلغاري للدراجات، واستغلال سلطتهما لتعديل الهياكل الداخلية ومعاقبة المعارضين.

وثبت أن أنجيلوف متورط في “تعديلات غير منتظمة لقوائم بداية السباقات، وتسهيل حدوث مخالفات في توقيت المسابقات الرسمية، ومنح مزايا غير مستحقة لبعض الرياضيين، بما يقوض العدالة الرياضية”.

وأشار الاتحاد إلى أن جيرجانوف لم يتخذ أي إجراء لمنع أو الإبلاغ عن وقائع الاعتداء اللفظي والتهديد التي تورط فيها أعضاء من الاتحاد بمن فيهم أنجيلوف.

وتمنع هذه العقوبة، التي يمكن استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضية، جيرجانوف وأنجيلوف من تولي أي منصب داخل أي اتحاد للدراجات أو المشاركة في تنظيم أي حدث يتعلق بالرياضة.