الاتحاد الدولي للسلة يعلق عضوية الاتحاد البريطاني.. والسبب؟

منذ 12 دقيقة
الاتحاد الدولي لكرة السلة

الاتحاد الدولي لكرة السلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف الاتحاد البريطاني للعبة من قبل الجهة المشرفة على الرياضة على الصعيد العالمي وتم منع فريق الرجال من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب مشكلات تتعلق بالحوكمة.

وتم تشكيل فريق عمل في أغسطس آب من قبل الاتحاد الدولي للسلة للتحقيق في “عدم الامتثال التنظيمي” داخل أوساط كرة السلة البريطانية بعد صراع على السلطة بين الاتحاد البريطاني للعبة ودوري السوبر.

ومنح الاتحاد البريطاني للعبة ترخيصا لمدة 15 عاما لإدارة مسابقة جديدة للرجال المحترفين، وهو دوري كرة السلة البريطاني، إلى شركة الدوري البريطاني للمحترفين لكرة السلة في أبريل نيسان، وهو اتحاد يقوده رجل الأعمال الأمريكي مارشال جليكمان.

لكن الأندية التسعة التي أسست دوري السوبر لكرة السلة، بعد انهيار الدوري البريطاني لكرة السلة في عام 2024، رفضت الانضمام، زاعمة أن عملية العطاءات التي يديرها الاتحاد البريطاني تمثل إساءة لاستخدام موقعه كسلطة مهيمنة على الرياضة.

ونفى الاتحاد البريطاني للسلة بشدة هذه المزاعم، قائلا إنه منح “ترخيصا مؤقتا” فقط لدوري السوبر لكرة السلة لسد الفجوة حتى منح ترخيص طويل الأجل.

وقال الاتحاد البريطاني للسلة في بيان في وقت سابق من هذا العام “ولهذا السبب، تضمن الترخيص المؤقت حقا صريحا للاتحاد البريطاني في إنهائه بعد عام واحد”.

وقال الاتحاد الدولي للعبة في بيان إنه فرض هذه الإجراءات على الاتحاد البريطاني بعد مراجعة شاملة للوضع، بما في ذلك المقابلات والاجتماعات التي جرت مع أصحاب المصلحة في الرياضة.

وأضاف “تهدف هذه الإجراءات إلى استعادة النزاهة التنظيمية وتعزيز الحوكمة المستدامة لكرة السلة للرجال في بريطانيا في أقرب وقت ممكن”.

    المصدر :
  • رويترز

