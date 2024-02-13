الاتحاد الدولي للسيارات يُعين "جان مونشو" مديراً للشؤون التقنية

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات المنظم لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، تعيين جان مونشو المدير التقني السابق لفريق ساوبر في نفس المنصب بالاتحاد.

وسيشرف المهندس المولود في فرنسا بهذا المنصب على وحدة في الاتحاد الدولي للسيارات تتعامل مع الشؤون التقنية الحالية في فورمولا 1 والقوانين المستقبلية.

وقال مونشو في بيان اليوم الثلاثاء “لقد عملت مع الفرق المتنافسة لسنوات طويلة وجاءت الفرصة الآن للمساعدة في تشكيل مستقبل الرياضة مع الاتحاد الدولي وهذا شيء أستمتع به”.

ورحل تيم جوس المدير التقني السابق في الاتحاد الدولي للسيارات بعد أقل من عام على تعيينه ومن المقرر أن يبدأ مهمته الجديدة مع فريق (فيزا كاش آب آر.بي) المملوك لرد بول في أكتوبر تشرين الأول كمدير تقني رئيسي.