الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الدولي للسيارات يُعين "جان مونشو" مديراً للشؤون التقنية

منذ 3 دقائق
الاتحاد الدولي للسيارات

الاتحاد الدولي للسيارات

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات المنظم لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، تعيين جان مونشو المدير التقني السابق لفريق ساوبر في نفس المنصب بالاتحاد.

وسيشرف المهندس المولود في فرنسا بهذا المنصب على وحدة في الاتحاد الدولي للسيارات تتعامل مع الشؤون التقنية الحالية في فورمولا 1 والقوانين المستقبلية.

وقال مونشو في بيان اليوم الثلاثاء “لقد عملت مع الفرق المتنافسة لسنوات طويلة وجاءت الفرصة الآن للمساعدة في تشكيل مستقبل الرياضة مع الاتحاد الدولي وهذا شيء أستمتع به”.

ورحل تيم جوس المدير التقني السابق في الاتحاد الدولي للسيارات بعد أقل من عام على تعيينه ومن المقرر أن يبدأ مهمته الجديدة مع فريق (فيزا كاش آب آر.بي) المملوك لرد بول في أكتوبر تشرين الأول كمدير تقني رئيسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ليونيل ميسي
خافيير ماسكيرانو: ميسي يملك "دعوة" للعب مع الأرجنتين في الأولمبياد
بوبكر كمارا
"أستون فيلا" يُعلن تعرض لاعبه الفرنسي "كمارا" لإصابة خطيرة
كارلو انشيلوتي
أنشيلوتي: أزمة الإصابات ستكون حافزاً لـ مدريد قبل مواجهة لايبزيج

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟