الاتحاد الفرنسي للتنس يقرر استمرار الاعتماد على حكام الخطوط في رولان جاروس 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس أن بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ستواصل الاعتماد على حكام الخطوط في نسخة عام 2026، في وقت انتقلت فيه البطولات الثلاث الكبرى الأخرى إلى استخدام تكنولوجيا تحديد الخطوط الآلية.

وكانت هذه التكنولوجيا قد ظهرت لأول مرة كتجربة في نهائيات بطولة الجيل القادم التابعة لاتحاد اللاعبين المحترفين في ميلانو عام 2017، قبل أن يزداد استخدامها بشكل واسع خلال جائحة كوفيد-19. واعتمد اتحاد اللاعبين المحترفين هذه التقنية في جميع بطولاته اعتبارًا من الموسم الحالي.

ورغم أن بطولات أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة وويمبلدون تطبق النظام الآلي بالكامل، اختارت رولان جاروس الحفاظ على العنصر البشري لسنة إضافية على الأقل. وأكد الاتحاد الفرنسي للتنس أن أداء الحكام كان متميزًا وموضع تقدير عالمي، مشيرًا إلى مشاركة 404 حكام في نسخة 2025، بينهم 284 حكمًا فرنسيًا.

ويتيح سطح الملاعب الرملية في باريس ميزة خاصة للحكام، إذ يمكنهم الاستناد إلى آثار الكرة على الأرض لاتخاذ القرارات، رغم إمكانية وقوع أخطاء بشرية.

في المقابل، أصبحت تكنولوجيا تحديد الخطوط الآلية متاحة أيضًا في بطولات أصغر وبطولات النخبة، لكنها ما زالت تثير بعض الجدل؛ فقد شهدت بطولة ويمبلدون هذا العام أعطالًا أثارت انتقادات، كما أعرب بعض اللاعبين عن ارتباكهم إزاء قرارات هذه التقنية في بطولات أقيمت على الملاعب الرملية مثل مدريد وشتوتجارت.