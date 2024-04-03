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الاتحاد الكاميروني‭ ‬لكرة القدم تفاجأ باختيار بريس لتدريب المنتخب

منذ 37 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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لم يعلم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بتعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني وتفاجأ بإعلان وزارة الرياضة اختيار البلجيكي مارك بريس.

وقال وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي إن بريس (61 عاما) سيتولى تدريب المنتخب الوطني بعد إقالة ريجوبير سونج في فبراير شباط الماضي.

لكن الاتحاد قال اليوم الأربعاء إنه فوجئ بهذه الأخبار مما يثير احتمال حدوث صراع بين وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم وهو ما قد يؤدي إلى إيقاف أحد أبرز اتحادات اللعبة في أفريقيا.

وقال الاتحاد في بيان “لقد علم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مثله مثل جميع الكاميرونيين بخبر تعيين مدرب المنتخب الوطني ويعلن الاتحاد عن دهشته الكبيرة لهذا التصرف.

“يأتي هذا القرار الأحادي في نفس الوقت الذي وافق فيه الاتحاد على التعاون الصريح للتوصل إلى حل مفيد لمستقبل المنتخب”.

وأضاف البيان أن “الاتحاد يعتزم طلب تفسير لهذا الوضع المؤسف”.

وفي العادة، يقوم اتحاد كرة القدم بتعيين المدربين ودفع رواتبهم لكن في بعض الدول الأفريقية تتولى الحكومة هذا الأمر خاصة عندما تعاني الاتحادات من ضائقة مالية.

ويرأس الاتحاد الكاميروني صمويل إيتو أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا سابقا والذي استمتع بمسيرة حافلة في أوروبا.

وحاول إيتو التأكيد على بعض الاستقلالية لكنه كان عليه أيضا أن يتعامل بحذر في بلد تعتبر فيه الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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