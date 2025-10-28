الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
الاتحاد يفوز على النصر في قمة مثيرة ويتأهل لدور الثمانية بكأس ملك السعودية

منذ 40 دقيقة
لاعب نادي الاتحاد السعودي "أحمد حجازي"

سجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفين في الشوط الأول ليكمل الاتحاد عقد المتأهلين إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك السعودية لكرة القدم، إذ تغلب 2-1 على النصر اليوم الثلاثاء في قمة مثيرة في استاد الأول بارك بالرياض في ختام منافسات دور الستة عشر.

وشهدت منافسات دور الستة عشر في وقت سابق اليوم فوز الهلال 1-صفر على الأخدود والقادسية 3-1 على الحزم والشباب 1-صفر على الزلفي، كما شهدت أمس الاثنين تأهل الأهلي والخلود والفتح والخليج.

وافتتح بنزيمة التسجيل للاتحاد في الدقيقة 15 ثم تعادل النصر بهدف للاعب أنجيلو جابرييل في الدقيقة 30 قبل أن يعيد عوار الاتحاد إلى المقدمة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وبدأت المباراة بتفوق في الاستحواذ والضغط الهجومي من جانب الاتحاد، لكن النصر فرض حضوره تدريجيا خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، هيمن النصر على مجريات اللعب بشكل كبير وشكل هجوما متواصلا، لكن الاتحاد وجه تركيزه إلى التأمين الدفاعي للتعامل مع النقص العددي في صفوفه إثر طرد أحمد الجليدان في الدقيقة 49.

    المصدر :
  • رويترز

