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الباراغواي تطيح بـ البرازيل في أولمبياد باريس

منذ 24 دقيقة
الباراغواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية

الباراغواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية

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تعرض منتخب البرازيل المشارك في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 للطمة بعد خسارة حامل اللقب 1-صفر أمام باراغواي في المرحلة الأخيرة تصفيات أمريكا الجنوبية.

وتشارك البرازيل وباراجواي والأرجنتين وفنزويلا في المرحلة الأخيرة من التصفيات والتي تقام بنظام المجموعات على أن يتأهل صاحبا أول مركزين فقط إلى الأولمبياد.

وسجل فابريسيو بيرالتا هدفا من ضربة رأس في الثواني الأخيرة للشوط الأول ليمنح منتخب بلاده، الذي لم يشارك في الأولمبياد منذ 2004، فوزا غير متوقع.

وأهدر البرازيلي إندريك، الذي سينتقل إلى ريال مدريد في وقت لاحق العام الجاري، ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وفي المباراة الأخرى، سجل البديل كيفن كيلسي هدفا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليقود فنزويلا للتعادل 2-2 مع الأرجنتين.

وأنهى فريق المدرب خابير ماسكيرانو المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد فالنتين باركو وجونزالو لوخان، بينما حصل براينت أورتيجا لاعب فنزويلا أيضا على بطاقة حمراء.

وتلعب البرازيل أمام فنزويلا يوم الخميس المقبل، بينما يتواجه منتخبا باراغواي والأرجنتين.

وتختتم التصفيات المقامة في كاراكاس في 11 من الشهر الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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