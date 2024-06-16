البديل فاوت فيخورست يقود هولندا لفوز متأخر 2-1 على بولندا

سجل البديل فاوت فيخورست هدفا من أول لمسة تقريبا في الدقيقة 83 ليقود هولندا للفوز 2-1 على بولندا في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لبطولة أوروبا لكرة القدم (الأحد 16-6-2024).

وبعد نزوله بوقت قصير قابل فيخورست تمريرة من نيثن آكي في الشباك لتحصل هولندا على ثلاث نقاط مستحقة.

وقال اللاعب (31 عاما) عن هدفه 12 مع منتخب هولندا “من المهم للغاية تحقيق الفوز في مستهل مشوارنا وبالنسبة لي شخصيا كان هذا السيناريو المفضل.

“شعرت أن الهدف قادم. هدفنا الآن حمل كأس البطولة”.

وكما كان متوقعا، سيطر الهولنديون منذ البداية بهجمات سلسة. لكنهم أصيبوا بالصدمة في الدقيقة 16 عندما ارتقى آدم بوكسا، الذي حل بدلا من هداف بولندا المصاب روبرت ليفاندوفسكي، فوق ثلاثة مدافعين ليضع الكرة برأسه في الشباك من ركلة ركنية نفذها القائد بيوتر جيلينسكي.

* النمسا وفرنسا في الطريق

وأدركت هولندا التعادل في الدقيقة 29 بتسديدة منخفضة من المهاجم كودي جاكبو من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع بارتوش سالامون لتسكن الشباك.

وأهدر الهولنديون سلسلة من الفرص في الشوط الأول إذ سدد لاعب الوسط الأنيق تيجاني ريندرز كرة بعيدا عن المرمى وأهدر ممفيس ديباي فرصتين سانحتين وسدد جاكبو تسديدة أخرى فوق العارضة وتصدى الحارس لتسديدة فيرجيل فان دايك من مسافة قريبة.

وأهدر الهولنديون المزيد من الفرص في الشوط الثاني، إذ سدد دينزل دمفريس ضربة رأس أبعدها الحارس فويتشيخ شتينسني بينما سدد تشافي سيمونز بعيدا بعد هجمة مرتدة قبل أن ينقذ فيخورست فريقه.

وسيشعر مدرب هولندا رونالد كومان بالارتياح بعد أن استهل فريقه البطولة بفوز مع تبقي مباراتين صعبتين أمام النمسا وفرنسا في المجموعة الرابعة.

وبالنسبة لمدرب بولندا ميخاو بروبيرش كانت النتيجة مخيبة للآمال بعد عمل دفاعي قوي من فريقه وأنهت أيضا مسيرته الخالية من الهزائم في ثماني مباريات مع المنتخب الوطني.