البرازيلي الشاب فونسيكا يبلغ نهائي بطولة بازل للتنس ليواجه دافيدوفيتش فوكينا

تغلب البرازيلي الشاب جواو فونسيكا على الإسباني خاومي مونار 7-6 و7-5 اليوم السبت ليصعد إلى نهائي بطولة بازل للتنس داخل القاعات، وهي المرة الأولى في مسيرته التي يبلغ فيها بطولة من فئة 500 نقطة ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، ليضرب موعدا مع المصنف الثامن أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

وفي ثاني مباراة له في الدور قبل النهائي ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين هذا العام، سدد فونسيكا (19 عاما) ثمانية إرسالات ساحقة و39 ضربة حاسمة خلال المباراة.

وقال فونسيكا المصنف 46 عالميا “كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، فخاومي يلعب بشكل جيد على هذه النوعية من الأرضيات. إنه يضغط بقوة، ويجب عليك الدفاع في أغلب الأوقات”.

وأضاف “أنا لا أحب اللعب ضد هؤلاء لأنني أحب اللعب بقوة والبحث عن الفوز.

“أنا سعيد بثباتي الذهني بعد كسر إرسالي مبكرا في المجموعة الثانية. أنا سعيد جدا، لذا فسأحافظ على حماسي للنهائي”.

وجاءت المجموعة الافتتاحية متقاربة، ولم يكن هناك الكثير من الفوارق بين الاثنين قبل أن يتقدم فونسيكا في الشوط الفاصل، ويتقدم 4-3، ثم يفوز بالمجموعة في النهاية.

وبدأ مونار (28 عاما)المجموعة الثانية بقوة، متقدما بنتيجة 4-2، لكن فونسيكا أظهر صلابة ليعادل النتيجة 4-4. ثم فاز الشاب بثلاثة من أصل أربعة أشواط تالية، ليحسم الفوز ويتأهل إلى النهائي.

ويمكن لفونسيكا، الذي يسعى للفوز بلقبه الثاني في بطولات المحترفين بعد رفع لقبه الأول في بوينس أيرس في فبراير شباط الماضي، أن يقتحم قائمة أول 30 لاعبا على مستوى العالم للمرة الأولى إذا تغلب على دافيدوفيتش فوكينا في المباراة النهائية غدا الأحد.

وفي المباراة الثانية بالدور قبل النهائي، تأهل الإسباني دافيدوفيتش فوكينا إلى النهائي الرابع له هذا الموسم بعد انسحاب الفرنسي أوجو أومبير عندما كان متأخرا 7-6 و3-1.