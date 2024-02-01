البرازيلي لويز هنريكي يغادر ريال بيتيس في صفقة تعاقد جديدة

تعاقد نادي بوتافوجو لكرة القدم، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، مع الجناح البرازيلي لويز هنريكي من ريال بيتيس الإسباني في صفقة قياسية بالبرازيل، وفقاً لبيان رسمي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للعقد لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي دفع لريال بيتيس نحو 20 مليون يورو (21.69 مليون دولار) لضم هنريكي (23 عاما).

وقال بوتافوجو إن الصفقة تشهد أعلى مقابل مالي يدفعه ناد برازيلي لضم لاعب، وقد وقع اللاعب عقدا يستمر حتى نهاية عام 2028.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب قد يرحل عن بوتافوجو في نهاية الموسم أو في 2025 بعقد إعارة إلى ليون الفرنسي حيث يمتلك كلا الناديين رجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور.

وخاض هنريكي 64 مباراة مع ريال بيتيس سجل خلالها أربعة أهداف وصنع عشرة أهداف أخرى، وذلك منذ انضمامه للفريق قادما من فلومينينسي عام 2022.