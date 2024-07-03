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كوبا أمريكا.. البرازيل تتأهل لدور الثمانية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2024 8:38 صباحًا
المنتخب البرازيلي

المنتخب البرازيلي

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تعادلت البرازيل 1-1 مع كولومبيا في كاليفورنيا الليلة الماضية لتتأهل إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وتلتقي كولومبيا، التي أنهت المجموعة الرابعة في الصدارة برصيد سبع نقاط، مع بنما في دور الثمانية بينما تلعب البرازيل صاحبة المركز الثاني مع أوروجواي متصدرة المجموعة الثالثة.

كادت كولومبيا أن تهز الشباك مبكرا بعد أن سدد جيمس رودريجيز في العارضة قبل أن يسدد رافينيا ركلة حرة رائعة في الزاوية العليا ليمنح البرازيل التقدم في الدقيقة 12.

وألغى الحكم هدفا لكولومبيا سجله دافينسون سانشيز بسبب التسلل قبل أن يلعب المهاجم جون كوردوبا تمريرة بينية رائعة إلى دانييل مونوز ليضعها في الشباك ويعادل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعلى الرغم من حرارة كاليفورنيا الحارقة، لم يتراجع أداء المنتخبين بعد الاستراحة.

وسدد رافينيا ركلة حرة بعيدا عن المرمى واختبر أندرياس بيريرا الحارس كاميلو فارجاس بتسديدة بعيدة المدى لكن كولومبيا حافظت على التعادل ومددت مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 26 مباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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