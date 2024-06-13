البرازيل تتعادل مع أميركا قبل كوبا أميركا

تعادلت البرازيل 1-1 في مباراة ودية مع المنتخب الأمريكي في أورلاندو الليلة الماضية في آخر تجربة للاستعداد لبطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم التي تنطلق في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

افتتح رودريجو التهديف في الدقيقة 17 بعد أن استغل الفريق البرازيلي تمريرة غير دقيقة من مات تيرنر ليسيطر على الكرة قبل أن يرسل رافينيا الكرة لمهاجم ريال مدريد ليحرز منها هدف السبق بسهولة.

وأحرز كريستيان بوليسيك هدف التعادل للفريق الأمريكي في الدقيقة 26 من ركلة حرة قوية لم يتمكن الحارس أليسون من السيطرة عليها بعد تعرض مهاجم ميلان لمخالفة مباشرة خارج منطقة الجزاء.

وتقام بطولة كوبا أمريكا ما بين 20 يونيو حزيران و14 يوليو تموز.

وتبدأ البرازيل الفائزة بكوبا أمريكا تسع مرات مسيرتها في النسخة المقبلة بمواجهة كوستاريكا ضمن المجموعة الرابعة في 24 يونيو حزيران ثم تواجه باراجواي وكولومبيا.

وسيلتقي المنتخب الأمريكي مع نظيره البوليفي في 23 يونيو قبل مواجهة بنما وأورجواي ضمن المجموعة الثالثة.