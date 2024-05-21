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البرتغال تعلن تشكيلة من 26 لاعباً للمشاركة في بطولة أوروبا

منذ ساعة واحدة
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 أعلنت البرتغال اليوم الثلاثاء تشكيلة مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أوروبا لكر ةالقدم التي تنطلق الشهر المقبل.

وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) وجوسيه سا (ولفرهامبتون واندرارز) وروي باتريسيو (روما).

مدافعون: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) ودانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) وديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) وجونسالو إيناسيو (سبورتنج) وجواو كانسيلو (برشلونة) ونيلسون سيميدو (ولفرهامبتون) ونونو منديز (باريس سان جيرمان) وبيبي (بورتو) وروبن دياز (مانشستر سيتي).

لاعبو الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) وجواو نيفيز (بنفيكا) وجواو بالينيا (فولهام) وأوتافيو مونتيرو (النصر السعودي) وروبن نيفيز (الهلال السعودي) وفيتينيا (باريس سان جيرمان).

مهاجمون: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وكريستيانو رونالدو (النصر السعودي) وديوجو جوتا (ليفربول) وفرانسيسكو كونسيساو (بورتو) وجونسالو راموس (باريس سان جيرمان) وجواو فيلكس (برشلونة) وبيدرو نيتو (ولفرهامبتون) ورافائيل لياو (ميلان).

    المصدر :
  • رويترز

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