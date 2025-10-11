البرتغال تنتزع الفوز 1-صفر على أيرلندا بتصفيات كأس العالم

سجل روبن نيفز هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح البرتغال فوزا صعبا 1-صفر على جمهورية أيرلندا اليوم السبت ويحافظ على سجل منتخب بلاده المثالي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ويعزز صدارته للمجموعة السادسة.

وارتفع رصيد البرتغال إلى تسع نقاط مع انتصاف مشوارها في التصفيات بفارق خمس نقاط أمام المجر صاحبة المركز الثاني، والتي تستضيفها يوم الثلاثاء حيث قد تحسم البرتغال تأهلها.

وسجل نيفز هدفا بضربة رأس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، محرزا هدفه الدولي الأول.

وكان تكريما مؤثرا لصديقه المقرب ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة في يوليو تموز. وارتدى نيفز قميص صديقه الراحل رقم 21 مع المنتخب في أول مباراة دولية يخوضها على أرضه منذ وفاة لاعب ليفربول.

وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في وقت سابق، لكن الهدف المتأخر أبقى أيرلندا في قاع الترتيب بنقطة واحدة.