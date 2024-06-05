البرتغال تنجو من انتفاضة متأخرة وتفوز 4-2 وديا على فنلندا

نزل برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد بديلا ليسجل هدفين ويساعد البرتغال على بدء استعداداتها لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بالفوز 4-2 على فنلندا التي لم تتأهل أمس الثلاثاء في لشبونة.

ولعبت البرتغال دون قائدها كريستيانو رونالدو الذي سيأخذ راحة قبل العودة إلى تدريبات المنتخب يوم الجمعة قبل مشاركته السادسة في بطولة أوروبا لذلك دفع المدرب روبرتو مارتينيز بتشكيلة تغيرت بشكل كبير وهيمنت منذ البداية.

منح المدافع روبن دياز التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 17 وعزز ديوجو جوتا التقدم من ركلة جزاء بعد تعرض فرانسيسكو كونسيساو لعرقلة داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز فرنانديز، الذي كان ضمن خمسة تبديلات بين الشوطين، الهدف الثالث للبرتغال بتسديدة متقنة في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

واستغل البديل الفنلندي تيمو بوكي تراخي دفاع البرتغال ليسجل هدفين في غضون خمس دقائق ليعيد فريقه إلى المباراة.

لكن فرنانديز قتل المباراة بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 84.

وستلعب البرتغال مع كرواتيا يوم السبت وستلتقي بعدها بعدة أيام مع أيرلندا في آخر مباراتين وديتين قبل أن تبدأ مشوارها في بطولة أوروبا في 18 يونيو حزيران أمام جمهورية التشيك في المجموعة السادسة. كما ستواجه تركيا وجورجيا.