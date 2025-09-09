البرتغال تهزم المجر 3-2 بهدف متأخر من كانسيلو ضمن تصفيات كأس العالم

حقق منتخب البرتغال فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه المجري ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بعدما سجل جواو كانسيلو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بعد دقيقتين من تعادل أصحاب الأرض، ليضع بلاده في صدارة المجموعة السادسة بانتصارين خارج أرضها من مباراتين.

ونجح الضيوف في قلب تأخرهم والتقدم بفضل ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو، ولكنهم كادوا أن يفقدوا النقاط الثلاث بعد أن استقبلوا هدفا متأخرا قبل أن ينقذهم كانسيلو ويخطف الانتصار ليضيفه إلى فوزهم 5-صفر على أرمينيا يوم السبت الماضي.

وتقدمت المجر بهدف في الدقيقة 21 عندما قابل برناباس فارجا تمريرة عرضية متقنة من زولت ناجي داخل منطقة الجزاء بضربة رأس سكنت الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم، وذلك قبل أن يعادل برناردو سيلفا النتيجة للبرتغال بعدها بنحو 15 دقيقة بتسديدة من مدى قريب.

وتقدمت البرتغال بهدف إثر لمسة يد من فارجا داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من رونالدو (‭40‬‬ عاما‭‭(‬‬، الذي نفذ ركلة الجزاء في الزاوية السفلى للمرمى.

وبدا أن المجر، التي تعادلت 2-2 خارج أرضها مع أيرلندا يوم السبت‭‭ ‬‬الماضي، تحاول تعويض النتيجة في بودابست عندما سجل فارجا هدفه الثاني بضربة رأس قبل ست دقائق من النهاية لكن أصحاب الأرض لم يتمكنوا من الصمود.

وبعدها بدقيقتين، أطلق كانسيلو تسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة برناردو سيلفا، ليحافظ على صدارة البرتغال للمجموعة بست نقاط.

وتحتل أرمينيا، التي تغلبت على أيرلندا 2-1 في وقت سابق من اليوم، المركز الثاني بثلاث نقاط بينما تمتلك المجر وأيرلندا نقطة واحدة لكل منهما.