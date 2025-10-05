الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
البرج يحقق فوزه الأول والمبرة يكتفي بالتعادل في ختام المرحلة الثالثة من الدوري اللبناني

اختُتمت المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم بمباراتين مثيرتين، شهدتا تعادلًا على ملعب العهد وفوزًا ثمينًا للبرج في بحمدون.

فعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، انتهت مواجهة المبرة والرياضي العباسية بالتعادل الإيجابي 1-1. افتتح صموئيل أوفوري التسجيل للعباسية في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن باكاري سوماري من إدراك التعادل للمبرة في الدقيقة 55.

أما في المباراة الثانية التي أُقيمت على ملعب أمين عيد النور البلدي في بحمدون، فقد نجح فريق البرج في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على التضامن صور بنتيجة 3-1. وجاءت أهداف البرج عبر أحمد حجازي في الدقيقة الأولى، وحيدر خريس من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وحسن هزيمة في الدقيقة 70، بينما سجّل جيلدو فيلانكولوس هدف التضامن الوحيد في الدقيقة 25.

بهذه النتائج، يواصل البرج سعيه لتحسين موقعه في جدول الترتيب، في حين حصد المبرة والعباسية نقطة لكل منهما في صراع مبكر على التوازن في الدوري.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

