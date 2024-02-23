البريطاني "هاميلتون" يعتزم الانضمام إلى فيراري في 2025

قال لويس هاميلتون إنه قرر الرحيل عن مرسيدس، والانضمام إلى فيراري، في 2025 لأن الفرصة أتيحت له وأراد أن يكتب فصلا جديدا في قصته الحافلة بالأرقام القياسية في فورمولا 1.

وتحدث هاميلتون بطل العالم سبع مرات، والذي يعد السائق الأكثر نجاحا في تاريخ الرياضة برصيد 103 انتصارات، للصحفيين اليوم الجمعة خلال اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان في أول فبراير شباط الجاري عن انتقاله في الموسم المقبل إلى فيراري.

ومدد هاميلتون، الذي لم يفز بأي سباق منذ 2021، عقده مع مرسيدس لمدة عامين في أغسطس آب الماضي، وواجه سؤالا حول ما تغير ودفعه لتفعيل الشرط الجزائي.

وقال هاميلتون “في ذلك الوقت كنت أرى مستقبلي مع مرسيدس. لكن فرصة جاءت لي في نهاية العام وقررت استغلالها.

“أعتقد أنه كان بالطبع أصعب قرار علي اتخاذه. تعاونت مع مرسيدس لمدة طويلة، أعتقد لمدة 26 عاما وقد دعموني وقطعنا رحلة مذهلة معا.

“صنعنا التاريخ في الرياضة وأنا فخور للغاية بما حققناه. لكنني في النهاية أكتب قصتي وحان الوقت لبداية فصل جديد”.

وقال هاميلتون إنه لم يسبق له الذهاب إلى مارانيلو، حيث يوجد مصنع فيراري، لأن هذه الخطوة كانت ستبدو أمرا غريبا بالنسبة لسائق في مرسيدس، مضيفا أن معرفته باللغة الإيطالية لا تتجاوز جملا قليلة تعلمها خلال طفولته عندما كان يتنافس بسيارات الكارتنج في إيطاليا.

وتذكر هاميلتون كيف كان يلعب وهو في سن صغيرة، إحدى الألعاب الإلكترونية مستخدما محاكاة السيارة الحمراء لمايكل شوماخر المتوج بطلا للعالم سبع مرات مع فيراري.

وقال هاميلتون “هو فريق لم يحقق نجاحا كبيرا منذ أيام مايكل (شوماخر)، وأرى في ذلك تحديا هائلا”.

ويتأهب هاميلتون مع مرسيدس لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والتي تنطلق بسباق البحرين في الثاني من مارس آذار المقبل، ضمن إجمالي 24 سباقا.