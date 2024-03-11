البطلة الأولمبية في القوس والسهم "آن" تفشل في التأهل لألعاب باريس 2024

فشلت اللاعبة “آن سان” التي كانت أول متسابقة تفوز بثلاث ذهبيات في القوس والسهم في دورة ألعاب أولمبية واحدة في التأهل لتشكيلة كوريا الجنوبية لأولمبياد باريس 2024 في آخر مسابقة تأهيلية محلية أقيمت اليوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024.

وكانت آن قد حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الفردي والفرق والفرق المختلطة في أولمبياد طوكيو 2021، لكن المتسابقة (23 عاما) لم تتأهل للقائمة المختصرة لبعثة كوريا الجنوبية.

وتنتهج كوريا الجنوبية سياسة اختيار الرياضيين الأفضل أداء فقط، والاستغناء عن أولئك الذين لم يحصلوا على درجات عالية حتى لو كانوا قد حققوا نتائج ممتازة في الماضي.

وتصدرت آن عناوين الصحف في طوكيو أيضا بعدما أصبحت هدفا للتنمر عبر الإنترنت بسبب تسريحة شعرها القصيرة لكن ذلك لم يمنعها من أن تصبح أول كورية جنوبية تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في دورة أولمبية واحدة.

ومن الأسماء الكبيرة الأخرى التي لم تصل إلى القائمة، جانج مين- هي، التي فازت بذهبية الفرق في طوكيو، والبطل الأولمبي 2016 كو بونشان.