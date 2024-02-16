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البطل الأولمبي "كريس هوي": أخضع حالياً للعلاج الكيميائي من السرطان

منذ 12 دقيقة
كريس هوي

كريس هوي

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قال البطل الأولمبي “كريس هوي”، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، إنه “متفائل وإيجابي” بعد أن كشف اليوم الجمعة عن إصابته بالسرطان العام الماضي.

وكتب البريطاني (47 عاما) على حسابه في تطبيق انستجرام “أخضع حاليا للعلاج بما في ذلك العلاج الكيميائي، ولحسن الحظ تسير الأمور بشكل جيد حقا.

“من أجل عائلتي الصغيرة، كنت أتمنى أن أحافظ على خصوصية هذه المعلومات لكن للأسف اضطررنا لذلك. ممتن لأي دعم، وأود التعامل مع هذا الأمر بخصوصية”.

ولم يقدم متسابق الدراجات السابق، الذي فاز أيضا بلقب عالمي 11 مرة، مزيدا من التفاصيل حول تشخيص حالته.

وأضاف هوي أنه “محاط بالحب” ويعيش حياته الطبيعية ويتطلع إلى العمل في أولمبياد باريس في وقت لاحق من هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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