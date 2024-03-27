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البطل البريطاني لي يغيب عن منافسات الغطس بأولمبياد باريس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - مارس - 2024 7:20 مساءً
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سيغيب ماتي لي البطل الأولمبي البريطاني في الغطس المتزامن من على منصة ثابتة من ارتفاع عشرة أمتار عن أولمبياد باريس بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري ستبعده عن المنافسة حتى نهاية العام.

وفاز لي (26 عاما) باللقب مع توم دالي في طوكيو، وهو انتصار أنهى هدف الصين المتمثل في اكتساح جميع الميداليات الذهبية الثماني المتاحة في منافسات الغطس.

وقال لي عبر إنستجرام “قبل أسبوع واحد أجريت عملية لإزالة جزء من غضروف في العمود الفقري.

“سارت الجراحة بشكل جيد ولكن الجراح أخبرني أن أعصابي كانت متشابكة للغاية وأن الأمر استغرق وقتا أطول من المتوقع لإزالة الغضروف المصاب دون الإضرار بالعصب”.

وتابع “بعد أسبوع أصبحت في صحة جيدة ولا أشعر بألم شديد ولكن قد يكون ذلك بسبب مسكنات الألم التي تقوم بعملها.

“ما يعنيه هذا بالنسبة لي هذا العام لا يحتاج إلى شرح.

“كان هذا الموسم صعبا للغاية حتى الآن، وشعرت وكأنني كنت أجر نفسي عبر التراب.

“تخلصت من بؤسي بطريقة غريبة لكن ذلك أجبرني أيضا على الاعتناء بنفسي وهذا هو المهم”.

    المصدر :
  • رويترز

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