البلجيكي فيليبسن يفوز بالمرحلة العاشرة من سباق فرنسا للدراجات

فاز البلجيكي ياسبر فيليبسن بالمرحلة العاشرة من سباق فرنسا للدراجات التي امتدت لمسافة 187.3 كيلومتر من أورليانز اليوم الثلاثاء ليحقق أخيرا الانتصار في سباق هذا العام عقب انطلاقة سريعة.

واستفاد فيليبسن، الذي فاز بأربع مراحل في أكبر سباق للدراجات في العالم العام الماضي، من التقدم المثالي لماتيو فان دير بويل، زميله في فريق ألبيسين-ديسونينك وبطل العالم، ليحقق الفوز بالمرحلة.

وحصل الإريتري بينيام جيرماي، الذي فاز بالفعل بمرحلتين في النسخة الحالية، على المركز الثاني فيما احتل الألماني باسكال أكرمان المركز الثالث.

واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.

وظلت المجموعة الرئيسية للسباق منكمشة طوال اليوم بسبب تساقط أمطار قليلة لكن الجميع حافظ على هدوئه بعد يوم الراحة أمس الاثنين.

وجاءت الإثارة في الكيلومترات الخمسة الأخيرة حيث كانت فرق المتسابقين المتخصصين في مراحل السرعة تتطلع إلى الحصول على أفضل مركز وقام فريق ألبيسين-ديسونينك بأفضل عمل في هذا الصدد.

وزاد فان دير بويل من سرعته قبل 300 متر من النهاية، وترك فيليبسن لينهي المرحلة بشكل مريح ليحقق فوزه السابع في مسيرته في السباق.

وادخل هذا حالة من الارتياح الكبير على المتسابق البالغ من العمر 26 عاما، والذي كانت أفضل نتيجة له هي المركز الثاني منذ بداية سباق هذا العام في فلورنسا.

وقال فيليبسن “حضرنا إلى سباق فرنسا للدراجات بتشكيلة قوية وقد أتى هذا بثماره اليوم. تم انجاز المهمة الآن ويمكننا مواصلة السباق بثقة أكبر.

“كان علينا فقط أن نستمر في الإيمان (بقدراتنا)، ولكن في كل مرة تهدر فيها فرصة، فإنها تضيع ويتقلص حجم الفرص وفي بعض الأحيان ينتهي الأمر بالفشل”.

وأضاف فيليبسن، الذي أشاد بفان دير بويل بسبب عمله الجاد في النهاية “الأسبوع الماضي لم يكن أسبوعنا وكنا نعتزم بدء هذا الأسبوع بالفوز.

“ماتيو متسابق قوي حقا. عندما يتمكن من إظهار قوته ويؤدي دوره، لن يكون هناك العديد من المتسابقين الذين يمكنهم تقليده. إن وجود بطل العالم في الصدارة لهو أمر رائع”.

لكن الخبر السيئ الوحيد لفيليبسن هو أنه لم يستعد الكثير من الأرض في مواجهة جيرماي حيث ظل منافسه مسيطرا بقوة على تصنيف النقاط. ولدى جيرماي 267 نقطة مقابل 195 لفيليبسن.