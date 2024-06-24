البلجيكي مونييه آخر لاعب يصل للمشاركة في بطولة أوروبا 2024

أصبح الظهير البلجيكي توماس مونييه آخر لاعب يصل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا وذلك الاثنين بعد حوالي 10 أيام من انطلاقها.

وانضم مونييه (32 عاما) إلى بقية الفريق في قاعدته التدريبية في فرايبورج بعد العلاج من شد في عضلات الفخذ الخلفية تعرض له قبل أيام فقط من انطلاق النهائيات وهو يلعب مع بلجيكا في مباراة ودية ودية ضد جارتها لوكسمبورج.

وظل مونييه في أنتويرب لتلقي العلاج وغاب عن أول مباراتين للفريق. ومن المرجح أن يغيب مونييه عن اللقاء الثالث عندما يختتم الفريق مبارياته في المجموعة الخامسة أمام أوكرانيا يوم الأربعاء في شتوتجارت.

وسيضمن المنتخب البلجيكي مكانا في دور الستة عشر إذا تجنب الهزيمة، بينما تحتاج أوكرانيا إلى الفوز لضمان التأهل.

وراهن مدرب بلجيكا دومينيكو تيديسكو على خدمات الظهير الأيمن، وقال في وقت سابق “لم أرغب في استبعاد توماس من هذه البطولة. لا يتوافر لديك مونييه كلاعب كرة القدم فحسب، بل لديك أيضا مونييه الإنسان.

“قدم الكثير من التضحيات للوصول إلى بطولة أوروبا. ذهب للعب كرة القدم في تركيا خصيصا ليحصل على دقائق للعب. وهذا يظهر الدافع (لديه)”.

وغاب لاعب خط الوسط الدفاعي أكسل فيتسل، الذي عاد من الاعتزال الدولي للعب في البطولة، عن التدريبات مرة أخرى يوم الاثنين بسبب معاناته من إصابة في أعلى الفخذ.