التحضيرات النهائية للبطولة العربية الثلاثين للاسكواش في لبنان بحضور 6 دول عربية

أكملت اللجنة المنظمة كافة التحضيرات النهائية لانطلاق البطولة العربية الثلاثين للاسكواش يوم الأربعاء 8 تشرين الأول على ملاعب منتجع الميرامار السياحي في البحصاص ولاس ساليناس في أنفة، برعاية الاتحاد العربي للاسكواش برئاسة وليد خلف الصميعي ورئيس الاتحاد اللبناني ظافر كبارة وأمينة السر رولا بشير خلف.

وقام كبارة والصميعي بجولة ميدانية على الملاعب للتأكد من جاهزيتها واستكمال الترتيبات التنظيمية قبل انطلاق المنافسات. وقد تم تعيين فايز المطيري أمين عام الاتحاد العربي مديراً للبطولة، والحكم الدولي ناصر زهران المسؤول الفني.

وأكد الصميعي أن استضافة لبنان للبطولة تشكل فرصة لتعزيز مكانة رياضة الاسكواش على المستوى العربي، مشيراً إلى مشاركة 6 دول هي: قطر، البحرين، الكويت، فلسطين، العراق ولبنان، بمجموع 40 لاعباً.

من جهته، شدد رئيس الاتحاد اللبناني ظافر كبارة على حرصه على تسهيل كل الأمور للوفود المشاركة، بما في ذلك تأمين الملاعب وصالات التدريب، موجهاً الشكر لإدارة منتجعي الميرامار ولاس ساليناس على حسن الاستضافة والتعاون.

وأعلن الاتحاد اللبناني عن تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، التي تضم:

مسؤول اللجنة الفنية: نزيه الزهيري

الحكم: غسان رزق

مدرب المنتخب: الكابتن جورج خليل

مسؤول برنامج التطوير والإستراتيجية: غسان سليمان

لجنة العلاقات العامة: عماد طبش

مسؤول السلامة العامة: يوسف طنوس

مسؤول اللوجستيات: يحيى بركشتو

مسؤول الوفود المشاركة: وليد الحسيني

المسؤولة الإعلامية: ريان مراد

التغطية الإعلامية: سليمان حمدان

كما يُعقد الاجتماع الفني للبطولة مساء الثلاثاء 7 تشرين الأول لإجراء قرعة المباريات والاطلاع على كافة الأمور التنظيمية قبل بدء المنافسات.