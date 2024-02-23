التحكيم الرياضي ترفض طعنا روسيا على الإيقاف الأولمبي

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة إنها رفضت طعنا تقدمت به اللجنة الأولمبية الروسية على الإيقاف الذي تفرضه عليها اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد اعتراف موسكو بمراكز أولمبية إقليمية في مناطق أوكرانية تحتلها روسيا وهي لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.

وبموجب الإيقاف تحرم اللجنة الأولمبية الروسية من الحصول على أي تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية ولن تكون مرتبطة بالحركة الأولمبية لكنه لا يؤثر على أي قرار يتعلق بمشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس 2024.

وفي هذا الوقت قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن هذه الخطوة من جانب روسيا شكلت خرقا للميثاق الأولمبي لأنها انتهكت الوحدة الإقليمية للجنة الأولمبية الأوكرانية.

ورفضت روسيا قرار اللجنة الأولمبية الدولية قائلة إن دوافع سياسية تقف وراءه.

وغزت القوات الروسية أراضي أوكرانيا في فبراير شباط 2022 وتصف موسكو الغزو بأنه “عملية خاصة”.

ومن خلال الطعن طلبت روسيا إلغاء الإيقاف وإعادة الاعتراف بكل جوانب العضوية الخاصة باللجنة الأولمبية الروسية.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها في بيان “الهيئة المكلفة بالنظر في هذا القضية رفضت الطعن وأيدت القرار محل النزاع ووجدت أن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية” لم يخالف أي مباديء في هذا الصدد.

وبعد الغزو الروسي الذي استخدمت فيه روسيا البيضاء كنقطة انطلاق منع رياضيو روسيا وروسيا البيضاء من المنافسة في البطولات الدولية.

وفي العام الماضي أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية مجموعة أولية من التوصيات للاتحادات الرياضية الدولية وطلبت منها السماح بمشاركة رياضيو روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات كأفراد ودون علم أو نشيد وطني.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه لا ينبغي معاقبة الرياضيين على أفعال حكوماتهم.