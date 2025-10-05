الترجي يهزم النجم الساحلي ويتقدم للمركز الثاني في الدوري التونسي

تقدم الترجي حامل اللقب للمركز الثاني في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بفوزه بهدف دون رد على ضيفه النجم الساحلي في قمة الجولة التاسعة اليوم الأحد.

ورفع الترجي رصيده إلى 20 نقطة منفردا بالمركز الثاني متأخرا بنقطة عن الملعب التونسي المتصدر بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند تسع نقاط في المركز 12.

وسجل البرازيلي يان ساس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 بعد تمريرة عرضية من خليل القنيشي.

وفي نفس التوقيت سجل الاتحاد المنستيري هدفا في كل شوط ليحقق فوزا مثيرا 2-1 على ضيفه شبيبة العمران.

ورفع المنستيري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد شبيبة العمران عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم معز الحاج علي للمنستيري في الدقيقة 11 من ركلة جزاء قبل أن يدرك إياد بن رجب التعادل بعدها بخمس دقائق بتسديدة من داخل المنطقة بالقدم اليمنى.

وسجل رائد الشيخاوي هدف الفوز لصاحب الضيافة قبل أربع دقائق من النهاية بضربة رأس أسكنها شباك الشبيبة.

وعاد عشرة لاعبين من الصفاقسي بفوز كبير 3-صفر على مضيفه شبيبة القيروان.

وأصبح في رصيد النادي الصفاقسي 13 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد شبيبة القيروان عند عشر نقاط في المركز العاشر.

وتقدم هشام بكار للضيوف في الدقيقة 29 قبل أن يضاعف عمر بن علي النتيجة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وسجل بن علي الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54.

ولعب الصفاقسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد النيجيري إيمانويل أجبول.