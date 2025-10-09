التشيك تتعادل سلبيا مع كرواتيا ضمن تصفيات كأس العالم

تعادلت جمهورية التشيك بدون أهداف في مباراتها ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم مع كرواتيا الخميس، حيث تصدت لمتصدرة المجموعة التي كثفت الضغط في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف الانتصار.

ودافع الفريقان بانضباط طوال المباراة، وسعى كل منهما إلى تجنب الأخطاء الكبيرة، إذ منع اللاعبون بسرعة الهجمات في المناطق الخطرة ولم يسمحوا بالعديد من الفرص لهز الشباك.

وتعلم التشيك الدرس من هزيمتهم القاسية 5-1 خارج أرضهم أمام كرواتيا في يونيو حزيران الماضي وضغطوا بقوة منذ البداية وأهدر لاعب الوسط بافل سولتس فرصة مبكرة بتسديدة مباشرة على حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش.

واضاع إيفان بيريشيتش فرصتين للفريق الزائر في الشوط الأول، إحداهما من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق المرمى. ثم أضاع ضربة رأس لعبها برأسه مباشرة في يد الحارس.

وضغطت كرواتيا، التي شهدت المباراة رقم 100 للمدرب زلاتكو داليتش، على التشيك في الشوط الثاني ودفعتها للتراجع في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر الفريقان المجموعة 12 برصيد 13 نقطة لكل منهما، لكن كرواتيا تتقدم بفارق الأهداف.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة التي جرت اليوم، سحقت جزر فارو منافستها الجبل الأسود برباعية دون رد.