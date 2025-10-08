التعادل السلبي يخيم على مواجهة قطر وعُمان في افتتاح الملحق الآسيوي

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين قطر وسلطنة عُمان على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة اليوم الأربعاء في افتتاح الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويضم الملحق الآسيوي، الذي تستمر منافساته حتى الثلاثاء المقبل، منتخبات إندونيسيا والعراق وعُمان وقطر والسعودية والإمارات.

ويقام الملحق بنظام دوري من دور واحد على مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم التي ستقام العام المقبل في أمريكا الشمالية.

وتضم المجموعة الأولى قطر وعُمان والإمارات وتقام منافستها في الدوحة بينما تضم المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا وتستضيفها مدينة جدة.

وبدأ منتخب قطر المباراة بقوة وصنع أكثر من فرصة خطيرة عن طريق أكرم عفيف وبوعلام خوخي لكن دون تهديد لمرمى عُمان في ظل الحذر الدفاعي.

وبعدها انحصرت أغلب فترات المباراة في وسط الملعب في ظل حذر الفريقين ومحاولة كل منهما فرض أسلوبه.

وكادت عُمان أن تتقدم في الدقيقة 27 عندما تلقى عصام الصبحي تمريرة عرضية قابلها بتسديدة قوية بقدمه اليسرى لكن محمود أبوندى حارس قطر تصدى لها ببراعة.

وتوقف اللعب بسبب إصابة جميل اليحمدي لاعب عُمان وتلقى العلاج في الملعب قبل استبداله بناصر الرواحي.

وسنحت لعُمان فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول عندما تلقى الرواحي تمريرة من ركلة ركنية حولها بضربة رأس على العارضة.

وضاعت فرصة ثمينة على قطر بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ استحوذ عفيف على الكرة ومر داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بجوار القائم في النهاية.

وأجرى المدرب الإسباني يولن لوبتيجي تغييرا اضطراريا عقب إصابة خوخي في الدقيقة 61 ليدفع بلوكاس منديز بدلا منه.