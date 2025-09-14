الجامايكي سيفيل يقدم أداء رائعاً لينال ذهبية سباق 100 متر عدواً للرجال

الجامايكي أوبليك سيفيل، الفائز بالميدالية الذهبية، يحتفل بفوزه في نهائي سباق 100 متر للرجال مع الجامايكي كيشان تومبسون، الفائز بالميدالية الفضية. رويترز

حصد العداء الجامايكي أوبليك سيفيل الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدوا ضمن بطولة العالم لألعاب القوى مسجلا أفضل زمن شخصي له وهو 9.77 ثانية اليوم الأحد، ليتفوق على مواطنه كيشان تومسون صاحب الميدالية الفضية الأولمبية والذي جاء في المركز الثاني مرة أخرى بزمن 9.82 ثانية.

وحصل البطل المدافع عن اللقب نواه لايلز على الميدالية البرونزية بزمن 9.89 ثانية، بينما فشلت الولايات المتحدة في الفوز باللقب لأول مرة منذ عام 2015.

وكان سيفيل يبدو المرشح الأبرز للفوز في أولمبياد العام الماضي، لكنه أنهى في المركز الأخير في النهائي. وبدا مستواه متراجعا مجددا في قبل النهائي اليوم الأحد لكنه حافظ على تركيزه ليقدم سباقا رائعا في ظل متابعة يوسين بولت، آخر عداء جامايكي يُتوّج باللقب.

وكان بولت، أكبر نجم على صعيد رياضة ألعاب القوى، يجلس في المدرجات في طوكيو وذلك للمرة الأولى منذ اعتزاله في عام 2017، وذلك لتشجيع مواطنيه، على الرغم من أنه توقع فوز تومسون في وقت سابق من اليوم.

وكان سيفيل يبدو المرشح الأبرز للفوز عبر كافة الأدوار في أولمبياد العام الماضي، لكنه حل في المركز الأخير في النهائي. وهذا العام، كاد أن يُواجه كارثة في التصفيات إذ تعافى من بداية سيئة، لكنه استعاد كامل لياقته في الدور قبل النهائي في مساء رطب اليوم.

وحصل سيفيل على فرصة أخرى في النهائي وكان الهواء صافيا حوله عندما عبر خط النهاية.

واضطر تومسون، الذي خسر بفارق خمسة آلاف جزء من الثانية أمام لايلز في النهائي الأولمبي، إلى الاكتفاء بالميدالية الفضية مرة أخرى بعد أن جاء إلى طوكيو بأسرع زمن لأي شخص منذ عشر سنوات، وبلغ 9.75 ثانية.

وسجل سيفيل 9.77 ثانية، مما يضعه في المركز العاشر على قائمة أفضل الأزمنة على الإطلاق.

كما حقق لايلز، الذي تأخرت بداية موسمه بسبب الإصابة، بداية جيدة وفقا لمعاييره، لكن على عكس عدد من انتصاراته الكبرى، لم يتمكن بطل العالم والأولمبياد من تعويض التأخر في الأمتار القليلة الأخيرة.

وكان أداء زميله في الفريق الأمريكي كيني بيدناريك، الذي عبر خط النهاية مبتسما بعد التساوي مع تومسون في قبل النهائي بزمن 9.85 ثانية، مختلفا تماما بعد النهائي.

وجمع بيدناريك ثلاث ميداليات فضية عالمية، وكان يطمح لما هو أكثر بعد وصوله إلى طوكيو وهو المصنف الثاني، لكنه اكتفى بالمركز الرابع بزمن 9.92 ثانية.

وكان ليتزيلي تيبوغو، بطل بوتسوانا الأولمبي في سباق 200 متر والحاصل على الميدالية الفضية في سباق 100 متر في بطولة العالم قبل عامين، قد بدأ بشكل خاطئ وتم استبعاده في النهائي.