الجاميكية طومسون هيرا لن تدافع عن لقبها في سباق 200 متر في باريس

لن تدافع الجاميكية إيلين طومسون-هيرا، الحائزة على خمس ميداليات ذهبية أولمبية، عن لقبها في سباق 200 متر في أولمبياد باريس الشهر المقبل بعد أن فضلت عدم المشاركة في السباق في التجارب الجاميكية المقبلة.

وقررت العداءة المنافسة فقط في سباق 100 متر في بطولة ألعاب القوى الجاميكية التي ستقام في الفترة من 27 إلى 30 يونيو حزيران الحالي. كان آخر موعد للتسجيل في السباقات أمس الاثنين.

واحتلت طومسون-هيرا، أول امرأة تفوز بثنائية سباقات السرعة في الأولمبياد مرتين متتاليتين عندما احتفظت بلقبيها في سباقي 100 و200 متر في طوكيو، المركز الأخير في سباق 100 متر في افتتاح الموسم الشهر الماضي مسجلة 11.30 ثانية في سباق بريفونتين كلاسيك في يوجين بولاية أوريجون الأمريكية.

وشاركت آخر مرة في سباق 200 متر في أبريل نيسان 2023 وبدا أنها تعرضت لإصابة خلال سباق 100 متر للجائزة الكبرى في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر وسجلت 11.48 ثانية.

وعينت العداءة (31 عاما) رينالدو والكوت مدربا جديدا لها في نوفمبر تشرين الثاني بعد انفصالها عن شانيكي أوزبورن.

وتقام منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس في الفترة من الأول إلى 11 أغسطس آب في استاد فرنسا.