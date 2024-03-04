الأثنين 23 شعبان 1445 ﻫ - 4 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجناح الإيطالي "بيراردي" يخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في وتر العرقوب

منذ 52 ثانية
دومينيكو بيراردي

دومينيكو بيراردي

A A A
طباعة المقال

قال ساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، إن جناح منتخب إيطاليا دومينيكو بيراردي سيخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق كامل في وتر العرقوب في ساقه اليمنى وقد يغيب عن بقية الموسم وعن بطولة أوروبا 2024.

وأصيب اللاعب في خسارة ساسولو 1-صفر أمام هيلاس فيرونا أمس الأحد، بعدما عاد بيراردي (29 عاما) من عملية جراحية في الغضروف المفصلي جعلته يغيب عن المباريات الست السابقة.

وقال ساسولو في بيان “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها بيراردي وجود تمزق كامل في وتر العرقوب بساقه اليمنى” مضيفا أنه سيخضع لجراحة غدا الثلاثاء.

وسجل بيراردي ثمانية أهداف في 28 مباراة مع منتخب إيطاليا، وشارك كبديل في نهائي بطولة أوروبا 2020 ضد إنجلترا وسجل ركلة الترجيح الأولى حين فاز منتخب بلاده باللقب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

توماس توخيل
توخيل: بايرن يجب أن يشعر بالضغط ليتأهل لدور الثمانية على حساب لاتسيو
كير يستعيد هدوءه ويحصد ذهبية القفز العالي ببطولة العالم للقوى
تبرئة ملاكم شهير من من فضيحة منشطات

الأكثر قراءة

عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية
فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!
عروسين-تعبيرية
فيديو يشعل مواقع التواصل.. عروس مصرية تنفعل على المأذون
الياس بو صعب
"بو صعب" يكشف لرويترز سبب الأهمية الكبيرة لزيارة "هوكشتاين" إلى لبنان