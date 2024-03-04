الجناح الإيطالي "بيراردي" يخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في وتر العرقوب

قال ساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، إن جناح منتخب إيطاليا دومينيكو بيراردي سيخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق كامل في وتر العرقوب في ساقه اليمنى وقد يغيب عن بقية الموسم وعن بطولة أوروبا 2024.

وأصيب اللاعب في خسارة ساسولو 1-صفر أمام هيلاس فيرونا أمس الأحد، بعدما عاد بيراردي (29 عاما) من عملية جراحية في الغضروف المفصلي جعلته يغيب عن المباريات الست السابقة.

وقال ساسولو في بيان “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها بيراردي وجود تمزق كامل في وتر العرقوب بساقه اليمنى” مضيفا أنه سيخضع لجراحة غدا الثلاثاء.

وسجل بيراردي ثمانية أهداف في 28 مباراة مع منتخب إيطاليا، وشارك كبديل في نهائي بطولة أوروبا 2020 ضد إنجلترا وسجل ركلة الترجيح الأولى حين فاز منتخب بلاده باللقب.