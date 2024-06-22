الجناح البرازيلي إستيفاو ويليان ينضم إلى صفوف تشيلسي

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أن الجناح البرازيلي الواعد إستيفاو ويليان سينضم إليه قادما من بالميراس في عام 2025.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب (17 عاما) لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي البرازيلي سيحصل مبدئيا على 29 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء.

وشارك إستيفاو الذي تلقبه الجماهير “ميسينيو” في 10 مباريات في الدوري البرازيلي مع بالميراس وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وخاض إستيفاو أيضا خمس مباريات مع منتخب البرازيل تحت 17 عاما وسجل ثلاثة أهداف.