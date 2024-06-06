الجيش اللبناني يتأهل الى نهائي بطولة لبنان لكرة اليد لعام 2024

تأهل فريق الجيش اللبناني إلى الدور النهائي لبطولة لبنان لكرة اليد لعام 2024، بعدما حسم سلسلة الدور نصف النهائي مع الشباب حارة صيدا، حامل اللقب، 2-صفر من أصل ثلاث مباريات ممكنة، عقب انسحاب الأخير من المواجهة الثانية حين كانت النتيجة تشير إلى تقدّم الأول 22-18 في الدقيقة 12 من الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت في قاعة الرئيس نبيه بري بحارة صيدا أمام جمهور كبير.

ويلعب الجيش في النهائي مع الصداقة، الذي حسم سلسلة الدور نصف النهائي الثانية مع نادي 1875 2-صفر أيضاً، علماً أن الأخير سيلعب مع الشباب حارة صيدا على المركز الثالث.

في المباراة الأولى، قدّم بطل لبنان ووصيفه واحدة من أجمل لقاءات الموسم، حيث جاء الشوط الأول سريعاً وشهد تألق حارس الشباب سامي همدر ونظيره في الجيش عباس حمود.

وسيطر التعادل على معظم فترات هذا الشوط (1-1) و(2-2) و(4-4) و(5-5)، قبل أن يتقدّم حارة صيدا بفارق 4 أهداف، لكن سرعان ما انتفض الجيش وقلب الأمور لمصلحته مع نهاية النصف الأول للمباراة (15-13).

وفي الشوط الثاني، بقيت المباراة متقاربة بين الفريقين، إذ اعتمد الشباب على أحمد وكريم وحسين شاهين لاختراق دفاع الجيش، الذي تسلّح بالمتألق محمد زياد منصور ومحمود الحاج سليمان، بالإضافة إلى رياض الزهر، لينجح الأخير بتوسيع الفارق إلى 4 أهداف (22-18) قبل 18:10 دقيقة من النهاية، حين توقّفت المباراة بسبب اعتراض صاحب الأرض على أحد قرارات الحكم ثم إعلانه الانسحاب.

وكان الجيش فاز في المباراة الأولى على أرضه 37-25.

كان أفضل مسجّل في المباراة ثنائي الفائز رياض الزهر ومحمود الحاج سليمان برصيد 5 أهداف لكل منهما وأضاف محمود حمزة 4 أهداف، فيما كان حسين حسن صالح وحسين محمد صالح الأفضل عند الخاسر بـ4 أهداف لكل منهما وأضاف كل من أحمد وحسين شاهين 3 أهداف.

قاد المباراة الحكمان قاسم مقشر وطلال حمود، ومحمد العقيبة (مسجلاً) وباسم ناصر (ميقاتياً)، وراقبها حلمي شعيب.

الصداقة يعود إلى النهائي

وفي المباراة الثانية، عاد الصداقة، بطل كأس لبنان، إلى نهائي البطولة، بعدما فاز على نادي 1875 بفارق 10 أهداف 30-20 (الشوط الأول 16-8).

كان الصداقة الطرف الأفضل في المباراة، معتمداً على خبرة لاعبيه، فيما يُعد وصول نادي 1875 إلى المربّع النهائي إنجازاً جديداً للفريق الذي يضم مجموعة من الشباب.

كان أفضل مسجّل في اللقاء لاعب الفائز سامر سلامة برصيد 8 أهداف وأضاف حسين صقر 5 أهداف وكل من عمر شعار وحسن صقر 4 أهداف، في حين كان بسام بستاني الأفضل عند الخاسر بـ7 أهداف وأضاف كمال سمّوري 6 أهداف.

قاد المباراة الحكمان مازن ديب وأحلام إبراهيم، ومروة رشيد (مسجّلة) وروان عياش (ميقاتية)، وراقبها علي سلّوم.