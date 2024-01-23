الحكمة يتلقّى خسارته الرابعة في دبي.. والرياضي يتصدّر

حقّق الرياضي بيروت حامل اللقب، فوزه الرابع تواليًا في دورة دبي الدولية الـ 33 في كرة السلة، على الأهلي بنغازي الليبي بفارق 12 نقطة 93 – 81، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في قاعة نادي النصر، في ختام الدور الأول للمجموعة الأولى.

وكان أفضل مسجل لأبناء المنارة، الأميركي ماني هاريس 28 نقطة، والبوسني علم الدين كيكانوفيتش 18 نقطة، والأميركي الفلسطيني ساني سكاكيني 15 نقطة.

وبهذا الفوز، تصدر الرياضي الترتيب النهائي للمجموعة بالعلامة الكاملة.

وفي المجموعة عينها، لقي الحكمة بيروت خسارته الرابعة تواليًا أمام جمعية سلا المغربي 68 – 82.