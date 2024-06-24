الخاسرة المحظوظة نيماير تطيح بالمصنفة الأولى ساكاري من بطولة باد هومبورج للتنس

تواصل المستوى السيئ لماريا ساكاري لتودع المصنفة الأولى بطولة باد هومبورج المفتوحة للتنس من الدور الأول بخسارتها 2-6 و6-2 و7-6 على يد الخاسرة المحظوظة يول نيماير اليوم الاثنين.

وخرجت ساكاري، المصنفة التاسعة عالميا، من بطولة برلين المفتوحة للسيدات من الدور الأول أيضا الأسبوع الماضي بعد انتهاء مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة في الدور الأول .

وبدأت اللاعبة البالغة من العمر 28 عاما بشكل جيد لكنها عانت من ضربات إرسال نيماير المتفوقة في المجموعة الثانية.

وكانت اليد العليا لنيماير لتتقدم 5-3 في المجموعة الثالثة وبدت انها ترسل للفوز بالمباراة لكن ساكاري قاتلت لتفرض شوطا فاصلا.

ولعبت اليونانية ساكاري بندية أمام منافستها الألمانية في الشوط الفاصل لكن الأخطاء المزدوجة تسببت في سقوطها.

وستواجه نيماير، التي بلغت دور الثمانية ببطولة ويمبلدون في السابق، الإسبانية باولا بادوسا المشاركة ببطاقة دعوة في الدور الثاني.