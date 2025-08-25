الخبرة تتفوق على الشباب وكريتشيكوفا تهزم مبوكو في بطولة أمريكا للتنس

استغلت باربورا كريتشيكوفا الحائزة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى خبرتها لإقصاء الكندية الواعدة فيكتوريا مبوكو من الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز عليها 6-3 و6-2 اليوم الاثنين، إذ استعادت إيقاعها في موسم عانت خلاله من الإصابات.

وشكلت مباراة اليوم مهمة صعبة أمام مبوكو، رغم فوزها على أربع فائزات في البطولات الأربع الكبرى في مشوارها الخيالي نحو التتويج بلقب مونتريال، إذ تأثرت اليوم بقلة خبرتها في أول ظهور لها في أمريكا المفتوحة أمام البطلة السابقة لويمبلدون وفرنسا المفتوحة.

وتلتقي التشيكية كريتشيكوفا في الدور المقبل اليابانية مويوكا أوتشيجيما.

وقالت كريتشيكوفا، التي أجبرت منافستها على ارتكاب خطأ بضربة خلفية رائعة في نقطة حسم المباراة “رأيتها في مونتريال، ما حققته (هناك) هو أمر مذهل بالفعل كما أن طريقة لعبها هائلة”.

وكسرت كريتشيكوفا، غير المصنفة بعد غيابها عن الملاعب لأشهر هذا العام بسبب الإصابة، إرسال اللاعبة الكندية من الخط الخلفي للملعب في الشوط الأول وأنقذت بسهولة نقطتي كسر إرسال واجهتهما في المجموعة الأولى.

وفي اليوم الذي يسبق عيد ميلادها 19، خسرت مبوكو إرسالها بعد توجيه كرة في الشبكة في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، وحسمت كريتشيكوفا الفوز بعد أن ارتكبت الكندية خطأين مزدوجين في الشوط الأخير وذلك ضمن إجمالي عشرة أخطاء مزدوجة في المباراة.

وقالت كريتشيكوفا، التي أهدرت خمس فقط من نقاط إرسالها الأول “سعيدة للغاية اليوم بإرسالي”.

وأضافت “لدي فريق مثالي الآن، أستمتع حقا بالفترة الحالية”.