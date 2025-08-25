الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخبرة تتفوق على الشباب وكريتشيكوفا تهزم مبوكو في بطولة أمريكا للتنس

منذ ساعتين
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

استغلت باربورا كريتشيكوفا الحائزة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى خبرتها لإقصاء الكندية الواعدة فيكتوريا مبوكو من الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز عليها 6-3 و6-2 اليوم الاثنين، إذ استعادت إيقاعها في موسم عانت خلاله من الإصابات.

وشكلت مباراة اليوم مهمة صعبة أمام مبوكو، رغم فوزها على أربع فائزات في البطولات الأربع الكبرى في مشوارها الخيالي نحو التتويج بلقب مونتريال، إذ تأثرت اليوم بقلة خبرتها في أول ظهور لها في أمريكا المفتوحة أمام البطلة السابقة لويمبلدون وفرنسا المفتوحة.

وتلتقي التشيكية كريتشيكوفا في الدور المقبل اليابانية مويوكا أوتشيجيما.

وقالت كريتشيكوفا، التي أجبرت منافستها على ارتكاب خطأ بضربة خلفية رائعة في نقطة حسم المباراة “رأيتها في مونتريال، ما حققته (هناك) هو أمر مذهل بالفعل كما أن طريقة لعبها هائلة”.

وكسرت كريتشيكوفا، غير المصنفة بعد غيابها عن الملاعب لأشهر هذا العام بسبب الإصابة، إرسال اللاعبة الكندية من الخط الخلفي للملعب في الشوط الأول وأنقذت بسهولة نقطتي كسر إرسال واجهتهما في المجموعة الأولى.

وفي اليوم الذي يسبق عيد ميلادها 19، خسرت مبوكو إرسالها بعد توجيه كرة في الشبكة في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، وحسمت كريتشيكوفا الفوز بعد أن ارتكبت الكندية خطأين مزدوجين في الشوط الأخير وذلك ضمن إجمالي عشرة أخطاء مزدوجة في المباراة.

وقالت كريتشيكوفا، التي أهدرت خمس فقط من نقاط إرسالها الأول “سعيدة للغاية اليوم بإرسالي”.

وأضافت “لدي فريق مثالي الآن، أستمتع حقا بالفترة الحالية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ماديسون كيز
كيز تخسر أمام زارازوا في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس
وفاة مورتيمر باريت بطلة ويمبلدون
وفاة مورتيمر باريت بطلة ويمبلدون السابقة عن عمر 93 عاماً
ياكوب إنجبريجتسن
إنجبريجتسن يغيب عن لقاء زوريخ قبل بطولة العالم لألعاب القوى

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!