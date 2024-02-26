الأثنين 16 شعبان 1445 ﻫ - 26 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدنماركي توماسون أول أجنبي يتولى تدريب منتخب السويد

منذ ساعة واحدة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم الاثنين تعيين مهاجم الدنمارك السابق يون دال توماسون مدربا للمنتخب، ليصبح أول أجنبي على الاطلاق يتولى مسؤولية المنتخب السويدي.

ووقع توماسون، الذي استقال مؤخرا من تدريب بلاكبيرن روفرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، عقدا يمتد حتى تصفيات كأس العالم 2026 وسيتجدد تلقائيا حال التأهل.

وقال المدرب البالغ عمره 47 عاما “أتطلع بشدة لبدء هذه المهمة الرائعة وللقاء الجماهير واللاعبين وبالطبع وسائل الإعلام في السويد. وأن أتمكن من التفكير والحديث والحلم باللونين الأزرق والأصفر”.

وشارك توماسون في 112 مباراة مع الدنمرك ويتولى مسؤولية منتخب السويد خلفا ليان أندرسون الذي رحل عن منصبه بعد إخفاق السويد في التأهل لبطولة أوروبا 2024 بعدما حلت ثالثة في مجموعتها خلف بلجيكا والنمسا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الدوري الإنجليزي
قبول استئناف إيفرتون بتخفيض الخصم من نقاطه بالدوري الإنجليزي
بيسرز وضع حدا لانتصارات مافريكس في سبع مباريات متتالية
وصفت بـ"المسيئة".. أنباء عن تحقيق بسبب حركة رونالدو

الأكثر قراءة

مستوطنة كريات شمونة
رئيس بلدية كريات شمونة يدعو المستوطنين للمغادرة فوراً.. "حزب الله آتٍ"
مسيرة من نوع "هيرمز 450"
هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
عملات رقمية
نصيحة من ملياردير أمريكي.. 8 عملات رقمية ستحلق بشكل كبير قريباً!