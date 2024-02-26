الدنماركي توماسون أول أجنبي يتولى تدريب منتخب السويد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم الاثنين تعيين مهاجم الدنمارك السابق يون دال توماسون مدربا للمنتخب، ليصبح أول أجنبي على الاطلاق يتولى مسؤولية المنتخب السويدي.

ووقع توماسون، الذي استقال مؤخرا من تدريب بلاكبيرن روفرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، عقدا يمتد حتى تصفيات كأس العالم 2026 وسيتجدد تلقائيا حال التأهل.

وقال المدرب البالغ عمره 47 عاما “أتطلع بشدة لبدء هذه المهمة الرائعة وللقاء الجماهير واللاعبين وبالطبع وسائل الإعلام في السويد. وأن أتمكن من التفكير والحديث والحلم باللونين الأزرق والأصفر”.

وشارك توماسون في 112 مباراة مع الدنمرك ويتولى مسؤولية منتخب السويد خلفا ليان أندرسون الذي رحل عن منصبه بعد إخفاق السويد في التأهل لبطولة أوروبا 2024 بعدما حلت ثالثة في مجموعتها خلف بلجيكا والنمسا.