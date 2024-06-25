الدنمارك تتأهل لأدوار خروج المغلوب من بطولة أوروبا بعد التعادل مع صربيا

ضمنت الدنمارك مقعدا في مرحلة خروج المغلوب من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء بعد تعادل سلبي مثير للأعصاب مع صربيا التي ودعت البطولة بعدما تذيلت ترتيب فرق المجموعة الثالثة.

واستحوذت الدنمارك على الكرة وصنعت العديد من الفرص، وتحكم كريستيان إريكسن في نسق اللعب من وسط الملعب، لكن الفريق لم يكن قادرا على ترجمة سيطرته إلى أهداف وتعادل للمرة الثالثة في البطولة.

وتنتظر الدنمارك تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بشأن مركزها النهائي في المجموعة وإذا ما احتلت المركز الثاني أو الثالث، والذي سيؤثر على الفريق الذي ستواجهه في دور الستة عشر، اعتمادا على عدد البطاقات الصفراء والحمراء بالمقارنة مع سلوفينيا، التي تعادلت سلبيا أيضا مع إنجلترا في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت.

ودافعت صربيا بقوة لفترات طويلة لكنها لم تنجح في صناعة الفرص للمهاجم المخضرم ألكسندر ميتروفيتش الذي طالب بركلة جزاء عدة مرات دون جدوى.

وأنهت صربيا مشوارها في البطولة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.

وألغى الحكام هدفا للفريقين خلال المباراة، الأول للدنمرك من ركلة ركنية خرجت من الملعب قبل أن يحولها أحد اللاعبين إلى الشباك، والثاني لصربيا بداعي التسلل.