الدنمارك تسحق روسيا البيضاء 6-0 في تصفيات كأس العالم

سجل المهاجم راسموس هويلوند والبديل أندرس درير هدفين لكل منهما، ليقودا الدنمارك لفوز ساحق بنتيجة 6-صفر على روسيا البيضاء في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الخميس، لتتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف.

ونظرا لحظر روسيا البيضاء من اللعب على أرضها منذ مارس آذار 2022 بسبب دعمها لغزو روسيا لأوكرانيا، أُقيمت المباراة دون جمهور في المجر، وعندما سجل فيكتور فروهولد هدف التقدم للدنمارك في الدقيقة 14، ترددت احتفالاتهم في أرجاء الملعب الخالي.

وبعد خمس دقائق فقط، لعب فروهولد دور صانع اللعب، ومرر الكرة لهويلوند الذي سجل من مسافة قريبة، وتم احتساب الهدف بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول، ضاعف هويلوند رصيده من الأهداف، إذ تابع تسديدة باتريك دورجو المرتدة من القائم وسددها في الشباك، ثم صنع الهدف الرابع لدورجو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ولم يتحسن أداء روسيا البيضاء في الشوط الثاني، ليضيف درير الهدف الخامس في الدقيقة 66، ثم سجل مرة أخرى بعد 12 دقيقة بتسديدة مرت من الحارس فيودر لابوخوف، ليكمل السداسية.

وبهذا الفوز، تصدرت الدنمارك المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على اسكتلندا التي فازت 3-1 على ضيفتها اليونان، التي تحتل المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما تتذيل روسيا البيضاء الترتيب دون أي نقطة حتى الآن.