الدوري الألماني.. البايرن يسحق غريمه "أوجسبورج" ويقترب من الصدارة

فاز النادي الألماني “بايرن ميونيخ”، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، بثلاثية مقابل هدفين، على مضيفه وغريمه المحلي “أوجسبورج” ليقلص الفارق الذي يفصله عن صدارة باير ليفكوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى نقطة واحدة اليوم السبت.

وهز ألكسندر بافلوفيتش (19 عاما) وألفونسو ديفيز الشباك في الشوط الأول وأضاف الهداف هاري كين هدفا قبل مرور ساعة على عمر المباراة ليرتفع رصيد بايرن إلى 47 نقطة.

ويلعب باير ليفركوزن منافسه بروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق اليوم.

وبدأ الفريق صاحب الأرض بقوة وهز الشباك لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسبه.

وكان بايرن يفتقد جهود تسعة من لاعبيه بسبب الإصابة أو المشاركة في الالتزامات الدولية، بينهم كونراد لايمر وجوشوا كيميش ودايو أوباميكانو الذين أصيبوا في الفوز 1-صفر على أونيون برلين.

لكنه تقدم بفضل الشاب بافلوفيتش الذي أحرز هدفه الأول في الدوري في الدقيقة 23.

وبعد دقيقة واحدة، اضطر الجناح كينجسلي كومان للخروج بعدما تعرض على ما يبدو لإصابة في الركبة ليزيد من متاعب بايرن.

وأضاف بايرن الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من تسديدة منخفضة من ديفيز.

وقلص أوجسبورج الفارق بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما لعب إرميدين ديميروفيتش الخالي من الرقابة الدفاعية ضربة رأس إلى داخل الشباك.

وأحرز كين، هداف المسابقة، هدفه رقم 32 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 58 والذي احتسبه الحكم بعد مراجعة دامت طويلا مع حكم الفيديو المساعد قبل أن يحصل أوجسبورج على ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وتصدى مانويل نوير لركلة الجزاء التي سددها سفين ميشيل لكنه لم يتمكن من إبعاد ركلة جزاء أخرى سددها ديميروفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع.