الدوري الألماني: بايرن ميونخ يطيح بروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية

فاز نادي بايرن ميونيخ 3-1 على بروسيا مونشنجلادباخ، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، ليواصل ملاحقة باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل مباراتهما معها الجولة المقبلة.

وسجل الفريق الزائر على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 35 حين فقد توماس مولر الكرة وبعد ثلاث تمريرات من مونشنجلادباخ استطاع نيكو إلفيدي هز شباك الحارس مانويل نوير.

وتعادل الفريق البافاري، الذي أهدر عدة فرص عن طريق كين وليروي ساني، قبل الاستراحة عن طريق الشاب ألكسندر بافلوفيتش الذي سجل للمباراة الثانية تواليا.

وأكمل صاحب الأرض عودته في النتيجة حين سجل كين في الدقيقة 70 بضربة رأس من مسافة قريبة بعد خطأ من حارس مونشنجلادباخ.

وسجل قائد إنجلترا، الذي انضم لبايرن قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية للدوري الألماني، 24 هدفا خلال 20 مباراة مع فريقه في الدوري.

وجعل ماتياس دي ليخت النتيجة 3-1 بضربة رأس أخرى قبل أربع دقائق من النهاية ليضمن الفوز لبايرن الذي وصل للنقطة 50 ليتأخر بنقطتين عن باير ليفركوزن.