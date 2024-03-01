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الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يتعادل مع فرايبورج (2-2)

منذ ساعة واحدة
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

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سجل فرايبورج هدفا قرب النهاية ليفرض التعادل 2-2 على ضيفه بايرن ميونيخ في افتتاح الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وأهدر فريق المدرب توماس توخيل، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، فرصة تقليص الفارق مع باير ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة والذي يواجه كولن يوم الأحد.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح كريستيان جونتر التسجيل لفرايبورج بعد 12 دقيقة فقط، لكن الفرنسي ماتيس تيل عدل النتيجة لبايرن في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ووضع جمال موسيالا بايرن ميونيخ في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد مجهود فردي مميز إذ راوغ الدفاع وسدد من مدى قريب في الشباك.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أدرك لوكاس هولير التعادل لفرايبورج بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

    المصدر :
  • رويترز

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